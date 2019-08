BÉDARD COUTURE, Hermine



Au Centre Paul-Gilbert, le 24 juillet 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Hermine Bédard, épouse de feu monsieur Antoine Couture en premières noces et de feu monsieur Henri Giguère en secondes noces, fille de feu monsieur Alexandre Bédard et de feu madame Emilie Girard. Elle demeurait autrefois à Alma. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Danny Couture (Diane Thiboutot), Sylvie Couture, Gilles Couture (Christine Jobidon), Carole Couture (Raynald Robitaille), Renée Couture (Mario Jobin), Carl Couture (Suzanne Fortin) et Josée Couture (Daniel Provencher); ses petits-enfants: Vyanka, Michael, Mélanie, Caroline, Maxime, Joanie, David, Charles, Alexandre, Adam, Tricia, Japhaelle, Jennilie, Joémi et leurs conjoints, conjointes; ses arrière-petits-enfants: Allyson, Shawn, William, Allyson, Johnathan, Mia, Lana, Tahlia, Samuel, Jules, Léo, Divine, Angel, Diamond, Adeline, Lennox, Clara, Tristan, Violette, Hector, Pénélope. Elle était la soeur de feu Henri (feu Irène Bernier), feu Arthur (feu Hermance Côté), feu Elucippe (feu Marie-Claire Claveau), feu Pierre (feu Florina Perron), feu Emilie (feu Stanislas Côté), feu Thérèsa (feu Charles-Auguste Savard), feu Anne-Marie (feu Gérard Hudon) et de Pierrette (feu Aurèle Gagnon). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Couture ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléancesà compter de 11h