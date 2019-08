DUBOIS, Rolland



Au Centre d'Hébergement Louis-Hébert, le 26 juillet 2019, à l'âge de 88 ans et 9 mois, est décédé monsieur Rolland Dubois époux de feu madame Colette Dussault et fils de feu monsieur Achille Dubois et de feu madame Clarina Côté. Il demeurait à Sainte-Catherine-de-la- Jacques-Cartier. Monsieur Dubois laisse dans le deuil son fils Yvon (Sylvie Dionne), son fils feu Marc et sa fille Ginette; ses petits-fils: Martin Dubois (Lucie Dufour), Pierre-Mathieu Gauthier; ses petites-filles: Marie-Êve Dubois (David Matte), Amélie Dubois (Christopher Rouillard) et Mariane Gauthier; ses sœurs de la famille Dubois: Laurette (Dionnis Moldovan) et Madeleine; ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Dussault: feu Annette (feu Adrien Richard), feu Paul-Émile (feu Sylienne Dion), feu André, feu Paulette (feu René Lefebvre), Charles (feu Gilberte Cantin), Claudette (Michel Bertrand), Philippe (Anita Mathieu), Jean-Jacques (Jeanine Julien), Marc (Jeanne D'Arc Pleau), feu Mariette (André Rousseau) et Henriette (Gilles (Ouellet). Il laisse également ses arrière-petits-enfants, neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille remercie le centre d'hébergement Louis-Hébert, spécialement le 2ième étage, pour les soins de confort apporté à leur père. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 10h à 11h.