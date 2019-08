RACICOT, André



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 juillet 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur André Racicot, époux de madame Francyne Lagacé, fils de feu monsieur Donia Racicot et de feu madame Juliette Beaugrand. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils: Patrick (Nathalie Larocque) et Ken; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; son frère et ses soeurs: Liliane, feu Denise, Gérard (Carmelle Simoneau) et Carmen; son grand ami Jean-Guy Plante (Pierrette); ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel infirmier et médical du 7e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC. Selon ses volontés, aucune cérémonie ne sera célébrée.