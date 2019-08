ÉMOND, Mendoza



À la résidence Jacinthe-Gagnon de Rivière-Ouelle, le 30 juillet 2019, à l'âge de 100 ans et 8 mois, est décédé M. Mendoza Émond, époux de feu Mme Marie-Ange Anctil; fils de feu Mme Rose-Anna Lavoie et de feu M. Joseph Émond. Il demeurait à Rivière-Ouelle, autrefois à Saint-Philippe-de-Néri, Kamouraska. Les membres de la famille recevront parents et amis à lale vendredi 2 août de 19 h à 22 h et le samedi 3 août de 9 h 30 à 10 h 35.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses 16 enfants: Gilles (Lucienne Guérette), Angèle (feu François Martin), Solange (Étienne Brodeur), Margo (Robert LeSage), Aline (Jacques Châteauvert), Claire, Normand (Graziella Biancardini), Julie (Alain Kelley), Lucille (Paul-André Hudon), Christine (Alfred Plourde), Rosaire (Chantal Émond), Marcel (Julie Bédard), Ghislain (Manon Dubé), Danielle, Michelle (Claude Paré), Dominique (Gilles Turmel); ses 24 petits-enfants et 26 arrière-petits-enfants. Il était le frère de: feu Gérard (feu Françoise Morneau), feu Rita (feu André Laplante), feu Béatrice (feu Antoine Morneau), Maurice (feu Thérèse Dubé), feu Robert, feu Thérèse (feu Gérard Boucher), Gervais (Claudette Girard), feu Paul-Eugène (Desneige Clément), feu Madeleine (Lucien Lévesque), Jean (feu Odette Lapointe), feu Alphonse (feu Lucille Péloquin). Lui survivent également quelques beaux-frères et belles-sœurs de la famille Anctil, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Les enfants de monsieur Émond tiennent à remercier sincèrement Mme Jacinthe Gagnon pour la constante disponibilité et la collaboration empressée qu'elle a manifestés à leur père tout au long des 18 ans qu'il a vécus à sa résidence, et plus particulièrement pour son dévouement exceptionnel dans les dernières semaines de sa vie. Monsieur Émond avait beaucoup d'estime et d'attachement pour madame Gagnon. Les remerciements de la famille s'adressent aussi au Dr Mario Lebel, ainsi qu'à tous les employés de la Résidence Jacinthe-Gagnon qui ont prodigué des soins à monsieur Émond et qui ont contribué à assurer son bien-être et son confort. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix. La direction des funérailles a été confiée à la