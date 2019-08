MORIN, Roger



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 24 juillet 2019, à l'âge de 96 ans, est décédé monsieur Roger Morin, époux de Françoise Gosselin, fils de feu madame Jeannette Carignan et de feu monsieur Albert Morin. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h30 à 16h30.Les cendres seront par la suite déposées au Mausolée Marie de l'Incarnation du cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil, son épouse madame Françoise Gosselin ainsi que ses enfants: Pierre (Gisèle Meunier), Louis (Dominique Auclair), Francine, Sylvie (Michel Goddu), Guy et François. Il laisse aussi dans le deuil ses 11 petits-enfants: Jean-François et Catherine Meunier-Morin, Alexandre, Sébastien et Antoine Morin-Auclair, Jason et Samantha Dacosta, Sarah Bell, Jamie Morin, Alexia Simard et Nathan Morin ainsi que ses 4 arrière-petits-enfants: Édouard, Anne, Arthur et Kelly et de nombreux neveux et nièces. Il laisse aussi dans le deuil ses frères: Paul Morin et Frère Jules Morin; ses beaux- frères et belles-sœurs: Maurice Maltais (Cécile Deschênes), Pierrette Gosselin (feu Jacques Morissette), Pauline Gosselin (Jacques Drolet) et Denise Bilodeau (feu Gérald Gosselin). Il est allé rejoindre les membres de sa famille: Lucille Morin (Benoît Yaccarini), Lise Morin, Michèle Morin (Jacques Côté), Andrée Morin, Jean-Marc Gosselin (Lucie Demers) et Marielle Gosselin (Gaston Drouin). La famille souhaite remercier le personnel du CLSC La Source, de l'urgence de l'Hôpital Saint-François d'Assise et de la résidence Manoir et Cours de l'Atrium. Vos marques de reconnaissance peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, QuébecTéléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau # 261, Québec, Québec Téléphone : 418 682-6387 Site web : www.coeuretavc.ca Des formulaires seront disponibles sur place.