PETITCLERC, Denise Cloutier



Au Centre d'hébergement de Donnacona, le 26 juillet 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Denise Cloutier, épouse de feu monsieur Robert Petitclerc. Elle était la fille de feu dame Evelyne Martin et de feu monsieur Philippe Cloutier. Elle demeurait à Québec, autrefois de Saint-Marc-des-Carrières.et de là au cimetière paroissial. La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie, soit de 10 h à 11 h. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claude (Hélène Gravel), Agathe (feu Réjean Lépine, son conjoint Guy Pagé) et Michel (Madeleine Madore); ses petits-enfants: Steve (Isabelle Welsh), Hugues, Claudia, Audrey (Christian Beaulieu), Bruno (Marjorie Boiteau) et Jennifer (Mario Trottier); ses arrière-petits-enfants: Félix, Charles, Branden, Andrew, Mathis, Alexsandra, Jayson, Samuel, Anaïs, Océane, Manuel et Philippe; ses frères et sœurs: feu Marie-Paule (feu Yvon Couillard), feu Anita, feu Marcel, Gertrude (Jean Darveau), Fernande, feu Gilles (Diane Rivard), Françoise (Lionel Genois) et René (Angèle Gendron); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Jean-Charles (feu Marie-Anna Lefebvre), feu Gilberte (feu Maurice Lefebvre) et feu Jeannine (feu Raymond Careau). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, spécialement Jean-Yves Fournier (Linda Laquerre), cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du Centre d'hébergement de Donnacona pour les bons soins prodigués, l'affection et le dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, Tél. : 418-527-4294. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.