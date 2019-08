MILLER, Thérèse Lefebvre



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 20 juillet 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Thérèse Lefebvre, épouse de feu monsieur Pierre Miller, fille de feu madame Alice Bouchard et de feu monsieur Georges Lefebvre. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h à 14h30.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle était la mère de Ann (Mario Morasse) et feu François (Françoise Audet). Elle laisse dans le deuil son frère Yvon (feu Anna Federchuk); sa sœur Louisette (Yvan Marcotte) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Nous désirons remercier le Dr Mélanie Fortin ainsi que le personnel des soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour les bons soins prodigués à ma mère durant les derniers jours de sa vie. Un merci tout spécial au Dr Élise Roy ainsi que le personnel de l'infirmerie de la Résidence St-François pour leur soutien, leur compréhension et leur gentillesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des bénévoles du Foyer de Charlesbourg, tél : 418 628-0456. Des formulaires seront disponibles sur place.