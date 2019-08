NAPERT, Jean-Noël



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de monsieur Jean-Noël Napert, époux de madame Bridget Doherty, à l'Hôpital Laval de Québec, le 22 juillet 2019, à l'âge de 79 ans et 6 mois. Né à St-Sylvestre, le 27 décembre 1939, il était le fils de feu madame Marguerite Jacques et feu monsieur Lionel Nappert. Il demeurait à St-Étienne-de-Lauzon. Jean-Noël laisse dans le deuil son épouse Bridget Doherty, ses fils: Steven et Carl (Bernadette Sarazin); ses petits-enfants: Théa, Ana et Cam. Il était précédé par sa sœur et ses frères: feu Gisèle (feu Romain Bergeron), feu Jacques (Lucette Fournier) et feu François. Il laisse également dans le deuil son frère Benoît (Ethel Moran), son beau-frère Norman Doherty (Paulette Roy); sa filleule Isabelle Napert (Yannick Richard St-Vincent); ses neveux et nièces: Renaud Bergeron (Hélène Bergeron), Christian Bergeron (France Gendreau), Nancy Napert (Pierre Ouellette), Yanick Napert (Stéphanie Éthier) et Sylvie Napert (Mario Levesque); ses cousins et cousines, oncle, tantes, ses petits-neveux et petites-nièces, ses parents et amis.Les membres de la famille recevront les condoléances aule vendredi 2 août de 19h à 21h30 et le samedi 3 août de 9h à 10h30. La famille remercie le personnel de l'Hôpital Laval pour l'attention portée et leur soutien exceptionnel envers Jean-Noël, sa famille et ses amis. Vos témoignages de sympathie peuvent être envoyés au www.parentst-hilaire.com/avis-de-deces. Vous pouvez également faire un don à l'Association des traumatisés crâniens (TCC) des deux rives (Québec - Chaudière-Appalaches), 418-842-8421, association@tcc2rives.qc.ca. La direction des funérailles est confiée à la