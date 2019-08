LABERGE, Gaëtane



À la résidence de Charlesbourg, le 26 juillet 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Gaëtane Laberge, épouse de feu Fernand Pagé et de feu Steven Larouche. Elle demeurait à l'Ancienne- Lorette. Elle était la fille de feu M. Pierre Laberge et de feu dame Marie Routhier. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Denise Laberge-Pagé (Mario Corriveau), Guy Pagé (Lyne Tremblay), Jean-Yves Pagé (Brigitte Lefrançois), Pierre Pagé (Christine Allard), Craig Larouche, Deborah Larouche (Richard Tremblay), Darren Larouche (Jasmine Thivierge), ses nombreux petits-enfants et arrière-petits- enfants, ainsi que plusieurs frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux nièces autre parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au:le vendredi 2 août 2019 de 18h à 21h et le samedi 3 août de 10h à 13h45.. Un merci particulier à tout le personnel du Foyer de Charlesbourg pour leur humanisme et leurs bons soins prodigués à notre maman. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec (1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec QC G1S 3G3).