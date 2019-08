JOLIN, Noëlla Tremblay



Au Centre d'hébergement Yvonne Sylvain, le 20 juillet 2019, à l'âge de 95 ans et 6 mois, est décédée madame Noëlla Tremblay, épouse de feu monsieur Jean Marie Jolin. Elle était la fille de feu monsieur Médéric Tremblay et de feu madame Cécile Bergeron. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aule vendredi 2 août 2019, de 14h à 17h et de 19h à 22h, samedi 3 août 2019, de 9h à 10h30.en présence du corps et en présence des cendres de sa sœur décédée le même jour. L'inhumation se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses filles Claudette, Ginette (Richard Poulin), Line (Serge Dugal); son fils feu Michel; ses petits- enfants: Julie Labrie (Steven Harris), Dominic Labrie (Lyne Gauthier), Simon Poulin (Marie-Catherine Bouchard), Karine Poulin (Jérôme Paquet); ses arrière-petits-enfants: Stéphanie et Julianna Labrie-Harris, Alice et Josh Labrie, Hubert, Émile et Arthur Poulin; ses neveux et nièces des familles Tremblay et Jolin. Elle était la sœur de feu Lucien (feu Alice Bhérer), feu Achille (feu Germaine Mercier), feu Cécile (feu Henri Grenier), feu Damase (feu Cécile Vézina), feu Vital (feu Irène Laroche) feu Albert (feu Cécile Robitaille), feu Germaine (feu Marcel Robert), feu Thérèse, feu Gérard (feu Yvette Walsh), feu Gemma (feu Henri Godbout), feu Marie Dolorès. Sincères remerciements à TOUT le personnel incluant les Bénévoles du Centre d'hébergement Yvonne Sylvain ainsi que tous les anges du 3e étage qui l'ont aimée, respectée et aidée pendant les derniers 6 ans et 10 mois de sa vie. On vous aime autant que notre mère vous aimait. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvedère, bureau 305, Québec Qc G1S 3G3, téléphone : 418-527-4294, site Web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.