LABRECQUE, Angèle Labrecque



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 juillet 2019, à l'âge de 69 ans, est décédée madame Angèle Labrecque, épouse de feu monsieur Jean-Paul Labrecque. Elle demeurait à Saint-Nérée, Bellechasse.La famille recevra les condoléances au, jour des funérailles à compter de 9h.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses filles: Annie (Donald Brochu), Dana, Marie-Lyn (Frédérick Pageau); ses petits-enfants adorés: Amaëlle (Lilo Duquette) et Maxandre Laflamme et les enfants de Donald: Jim et Jacob Brochu. Elle était la sœur de: Pauline (Rémi Mercier), feu Daniel (Fernande Roy) et feu Jean-Marc (Simone Laverdière). De la famille Labrecque, elle était la belle-sœur de: feu Fernande (feu Roger Labbé), feu Clément (feu Jocelyne Godbout), Patrice (Madeleine Leblond), Gabriel (Darquise Labrecque), Réal (feu Ghislaine Therrien), Yvette (Jacques Corriveau), Gérard, Thérèse (Jean-Claude Duguay), Damien, Réjean (Nathalie Laverdière), Huguette (Claude Bonin). Elle laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique de Saint-Nérée ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 9Z9. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la