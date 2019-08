GUÉNARD, Carmen Fortin



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 24 juillet 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée entourée de l'amour de sa famille, dame Carmen Fortin, épouse de feu monsieur Louis-René Guénard. Elle était la fille de feu monsieur Thomas-Louis Fortin et de feu dame Simone Laforge. Elle demeurait à Saint-Joachim. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidaritéde 9h30 à 11h au salon funéraire duLes cendres seront déposées au cimetière de Saint-Joachim sous la direction desElle laisse dans le deuil ses enfants, gendres et belles-filles: Gérard (Renée Ferland), André (Liliane Simard), Martin (Josée Fortin), Manon (Alain Gauthier); ses petits-enfants: Samuel et Maude; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Gertrude (feu Épiphane Bélanger), feu Pierrette (Lucien Girard, Jovette Grégoire), Monique (feu Clément Brassard), Jean-Yves (feu Graziella Lavoie), Cécile (Rosaire Langlais), Robert (feu Ghislaine Grenon), Roger (Diane Caron), Gisèle (feu Ulric St-Pierre), Clermont (France Brassard) et Raymonde (Réjean Laroche); ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille Guénard: Régis (feu Monique Gagnon), Gervaise (André Martel), Paul-Émile Demers, et elle était la belle-sœur de feu Rachel (feu Jean-Paul Simard), feu Jean-Joseph (feu Marguerite Fortin) et feu Huguette. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille désire remercier chaleureusement les docteurs Robert Cadrin et Christine Lemay, ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré. Elle remercie également les infirmières du CLSC de la Côte-de-Beaupré pour leurs bons soins, et un remerciement spécial à la famille Ferland pour leur soutien. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré (Qc) G0A 1E0https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/