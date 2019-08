LAVALLÉE, Martin



À l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q.), le 29 juillet 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Martin Lavallée, époux de dame Lise Gosselin, fils de feu monsieur Henri Lavallée et de feu dame Elmire Bossé. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à la2019 de 9h à 11h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse bien aimée Lise Gosselin, ses enfants adorés: Johanne (André Roy) et Nathalie (Joël Turgeon), ses petits- enfants: Jessyka, Jimmy Corriveau, Alexis Roy, les enfants de son épouse : Pierre Lyonnais (Guylaine Lambert) et Lucie Lyonnais (Steve Donnelly), ses petits-enfants: Samuel Lyonnais (Annick Chartrand), Alexandra Donnelly (Pier Ann Roy) et Tommy Donnelly (Laurence Laubier); ses frères: Jacques (feu Lise Rivard), Bruno (Mireille Ethier), feu Yves (Madeleine Pelletier) et Hugues (Micheline Giroux); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gosselin Jean-Marc (Gisèle Turmel), Diane (Gustave Grondin), Francine, Martine (Céline Garant), Richard (Marie-Marthe St-Laurent), Gaétane (Gilbert Caux), Sylvie (Jacques Gagnon) et Daniel (Line Champagne). Il laisse également dans le deuil la mère de ses enfants dame Dorys Bélanger ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 4e étage de l'I.U.C.P.Q. pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson région Québec Chaudière-Appalaches (PRQCA), 245, rue Soumande, bur. 218, Québec (QC), G1M 3H6, tél.: 418-527-0075 ou à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre- Bourgeois, Québec (QC) G1V 0B8, tél. : 418-656-4999