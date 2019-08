TAWELL DUCLOS, Aude



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Aude Tawell (Duclos), le 23 novembre 2018 à l'âge de 75 ans et 3 mois, à son domicile de Saint-Henri-de-Lévis, entourée de l'amour des siens. Native de St-Léon-de-Standon, elle était la fille de feu monsieur Albert Tawell et de feu madame Armoza Labrecque. Elle était la propriétaire fondatrice de la résidence pour personnes âgéesà Lévis. Elle laisse dans le deuil outre son époux Jacques Duclos, son fils Sacha Duclos (Francois Lavoie). Elle laisse également dans le deuil son frère Gilles Tawell (feu Doris McCaughry) ainsi que ses neveux, beau-frère et belles sœurs de la famille Tawell et Duclos. La famille recevra vos condoléances en présence des cendresà compter de 10h jusqu'à 11h,Les funérailles ont été confiées à HARMONIA. Merci de compenser l'envoi de fleurs par un don à l'église lors de la quête ou par l'achat d'une messe commémorative en mémoire de madame Tawell.