SYLVAIN, Andrée Couture



Décédée en janvier dernier, elle était l'épouse de monsieur Jean-Guy Sylvain et la mère de Jean-Daniel Sylvain (Julie Deslandes). Elle laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants: Charles-Henri et Léonard Sylvain; ses frères et sœurs: Suzanne (Denis Boutin), Denis (Kate McDermott), Daniel (feu Denise Guénette), Francine et Ann (Daniel Labrie) ainsi que de nombreux parents et amis. Outre ses parents, elle est partie rejoindre son fils, feu Bruno Sylvain. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO, 2601 chemin de la Canardière, bureau J-9000, Québec (Québec) G1J 2G3. https://fondationcervo.com/faire-un-don/