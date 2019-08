CHIQUETTE, Raymond



Au C.H. Charlesbourg, Québec, le 25 juillet 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Raymond Chiquette, époux en 1ères noces de feu dame Thérèse Roberge et en 2ièmes noces de dame Marielle Hélie. Né à Québec, le 5 avril 1932, il était le fils de feu dame Alice Leclerc et de feu monsieur Rosario Chiquette. Il demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14h30.Outre son épouse Marielle, monsieur Chiquette laisse dans le deuil ses enfants: Benoit (France Frédérick), Line; sa belle-sœur Claudette Hélie (Raymond Martin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Raymond était également le frère de: Gérard s.v.p., Rosaire s.v.p., Henri (Madeleine Légaré), Édith (Roland Martel), Marie-Marthe (Étienne Martel) et le beau-frère de Raymonde Hélie, tous décédés. La famille remercie tout le personnel de la villa l'heureux Séjour, du 3e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et des soins palliatifs du centre d'hébergement Charlesbourg pour leur dévouement et les bons soins reçus. Les funérailles sont sous la direction de