LALIBERTÉ, Ginette Boutin

Le 21 juillet 2019, à l'âge de 69 ans et 6 mois, est décédée dame Ginette Boutin, épouse de M. Raymond Laliberté. Originaire de Breakeyville, elle demeurait à Saint-Odilon de Cranbourne.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances ausamedi, jour de la célébration, de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Caroline (Dany), Sylvain (Maja), Dannie; son beau-fils Denis (Josée); sa belle-fille Linda (Claude); ses petits-enfants: Jérémie, Coralie, Lohan, Edward, Mathieu, Vincent, Félix, Benoît et Laurent; son arrière-petit-fils: Patrick; ses sœurs: Yolande (feu Laurent) et Gaétane (Raoul); sa belle-sœur Réjeanne (feu Jean); la famille Laliberté ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Rêves d'Enfant: 625 Rue des Rocailles 2e étage, Québec, QC G2J 1A9625 Rue des Rocailles 2e étage, Québec, QC G2J 1A9, www.revesdenfants.ca