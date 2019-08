LANDRY, Michel



C'est avec regret que nous vous annonçons le départ de notre frère Michel Landry décédé subitement à son domicile de Saguenay, le 17 juillet 2019, à l'âge de 79 ans et 1 mois. Il était le fils de feu monsieur Thomas Landry et de feu dame Bernadette Paradis. Il demeurait à Chicoutimi et était natif de Saint-Pacôme, Kamouraska. M. Landry était enseignant au niveau secondaire dans la région de Jonquière. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aude 13 h à 14 h 50,et sera suivie de l'inhumation des cendres au cimetière de Saint-Pacôme. Il était le frère et le beau-frère de: feu l'abbé Ronald, feu Conrad, Réjeanne, Gustave (Marie-France Desrochers), Claire (André Gaudette), Suzanne (Claude Gaudette), Marius (Louise Gaudet), Claudette, Denis (Carole Lévesque), Denise (Robert Sanscartier), Louis-Marie (Martine Lebrun). Sont aussi affectés par son départ ses filleuls: Daniel Gaudette et Angela Heino, ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon.