MAROIS, Claudette



À la Maison Michel-Sarrazin, le 23 juillet 2019, à l'âge de 80 ans et 8 mois, est décédée madame Claudette Marois, épouse de feu Gilles Gosselin, fille de feu madame Laurette Deslauriers et de feu monsieur Joseph Marois. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. Les funérailles seront suivies d'une réception au Yacht Club de Québec situé au 1225 Boul Champlain G1K 0A2. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Laurent de l'Île d'Orléans à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil sa fille Claudine Gosselin; son petit-fils Mathieu Vézina; ses sœurs: Ghislaine (Paul Laverdière) et Aline (René Gauvin); ses belles-sœurs Jeannette Gosselin (feu Jacques Monast) et Jeanine Couturier (feu Roger Marois); ses neveux et nièces; ses cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Immenses remerciements à toute l'équipe de la Maison Michel-Sarrazin pour leur dévouement, l'excellence de leurs soins et leur chaleur. C'est une deuxième famille. Un merci particulier à Denise de la Fondation québécoise du cancer pour son précieux accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel- Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec, Québec, Téléphone: 418 687-6084 Courriel: fondation@michel-sarrazin.ca Site web: www.michel-sarrazin.ca ou à la Fondation Québécoise du cancer 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Québec Téléphone : 418 657-5334 Courriel: cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web: www.fqc.qc.ca Des formulaires seront disponibles sur place.