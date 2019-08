OUELLET BÉLAND, Antoinette

OUELLET BÉLAND,

Au Centre d'hébergement de Loretteville, le 21 juillet 2019, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Antoinette Ouellet, épouse de feu monsieur Léopold Béland, fille de feu monsieur Wilbrod Ouellet et de feu dame Marie Trépanier. Autrefois de Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à laà compter de 9h, suivi duL'inhumation suivra au cimetière paroissial. Antoinette laisse dans le deuil ses enfants: Claudette (Gilles Robitaille), Sylvie (Mario Chartrand) et Serge (Suzanne Mailloux); ses petits-enfants: Jean (Caroline Joannette), Mélanie (Nicolas Tardif) et Samuel; ses arrière-petits-fils: Patrice, Alexandre et Thomas. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs décédés: Jeanne, Jules, Armand, Jean-Baptiste et Simone ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Béland: Armand, Rosaire, Gabriel, Blanche, Valéria, Ruth, Rolande et Jean-Guy Plante. Elle laisse également dans le deuil sa belle-sœur Gertrude Roussel ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du Centre d'hébergement d'Assise pour les bons soins et leur humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'Hébergement Saint-Jean Eudes inc., 6000, 3e Avenue Ouest, Québec (Québec) G1H 7J5. Des formulaires seront disponibles au salon.