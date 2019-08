CARRIER, Armand



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 19 juillet 2019, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Armand Carrier, fils de feu monsieur Antonio Carrier et de feu dame Yvonne Naud. Il était originaire de Saint-Romuald.La famille recevra les condoléancesdès 13h,Monsieur Carrier laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie (Pascal Jackson), Stéphane, Mario (Carolann Martineau); sa merveilleuse petite-fille Maely; son frère André, sa sœur Anne; ses neveux et nièces, cousins et cousines, parents et ami(e)s. Emporté par le cancer, il est parti rejoindre plusieurs membres de sa famille. Il a été marié à Carole Petitclerc et il était le frère de feu Antonio Jr (feu Pauline Chalifour), feu Aline (Florent Lefebvre), André (Francine St-Amant), Anne et feu Diana (Richard Dagenais). La famille tient à remercier madame Chantale Savard, infirmière pivot en oncologie au CSSS de Portneuf et toute l'équipe du CRCEO pour leur humanité, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec (QC) G1S 3G3, téléphone 418 683-8666https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=on&s_srx=cancer.ca-navbar-fr