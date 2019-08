OTIS, Raymond



Au Centre Hospitalier de La Malbaie, le 21 juillet 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Raymond Otis, époux de dame Madeleine Jean et fils de feu M. Joseph-Édouard Otis et de feu dame Imelda Couturier. Il demeurait à La Malbaie. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance, auxCharlevoix447 St-ÉtienneLa Malbaiesamedi le 3 août de 11h30 à 16het l'inhumation se fera au cimetière paroissial à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil son épouse Madeleine, son fils Roger (Valérie Boulet), ses petits-enfants: Alexis et Alicia, son frère et ses sœurs: Claire (Michel Imbeault), Johanne (Philippe Maltais), Denis et Sylvie, ses beaux-frères et belles-sœurs: André (Huguette), Benoit (Solange), Claudette (Réjean), Bernard, Daniel (Guylaine) et Monique ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier le personnel du Centre Hospitalier de La Malbaie, pour leurs bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à La Fondation Mains de l'Espoir de Charlevoix, formulaires disponibles au salon ou en ligne au www.mainsdelespoir.org/fondation. La direction a été confiée auCharlevoix447 St-ÉtienneLa Malbaie, G5A 1H4