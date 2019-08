PAQUET, Hélène Pageau



Au centre d'hébergement du Fargy, le 23 juillet 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Hélène Pageau, épouse de feu monsieur Jean-Guy Paquet, fille de feu madame Georgiana Verret et de feu monsieur Lauréat Pageau. Elle demeurait à Beauport. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 8h30 à 10h15.Les cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. ultérieurement. Elle laisse dans le deuil, ses filles: Lise (Alain Moisan), Michelle (Christian Côté); sa petite-fille: Sophie; ses arrière-petits-enfants: Kaela, Raphael, Victoria Boucher; ses frères et sœurs: feu Jeannette (feu Roger Dubé), feu Cécile (feu Paul-Émile Bédard), feu Rosaire (Rolande Turgeon), feu Donat (Blandine Garneau), Denise (feu Claude Robitaille), Marie-Jeanne (feu Yvon Simard), Evelyne (feu Charles-Henri Paquet), Rosanne (Gilles Frenette), Huguette (Denis Auclair), feu Gertrude (feu Armand Dubois); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paquet: feu Marie-Marthe (feu Roland Charron), feu Alphonse (feu Corinne Paré), feu Evelyne, feu Ombéline (feu Clément Doyon), Thérèse (feu Gérard Laplante), Rita (feu Jean-Paul Dupont), feu Philias (feu Thérèse Labbé), feu Charles Henri (Evelyne Pageau), Paul-Maurice, feu Edouard (Lucille Vachon), Marguerite (Zoël Deschatelets), feu Marc-André (Hélène Beaupré), Lucie (Claude Bilodeau); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et plusieurs autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du centre d'hébergement du Fargy pour tous les bons soins et l'amour qu'elle a reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. : (418)527-4294, sans frais : 1 866 350-4294, téléc. : (418)527-9966, courriel : info@societealzheimerdequebec.com,siteInternet : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.