CORRIVEAU



Marie-Blanche LacasseAu CHSLD de Sainte-Marie, le 13 juillet 2019, à l'âge de 99 ans et 9 mois, est décédée Mme Marie-Blanche Lacasse épouse de feu M. Jean-Marie Corriveau. Elle demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera aule samedi 3 août 2019 de 13h à 15h30.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses filles: Nicole, feu Jean et Anne (Alain Parrot). Elle est allée rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs de la famille Lacasse et Corriveau. Elle laisse également dans le deuil son filleul Jean Lacasse, ses belles-sœurs: Carmen Gravel et Ghislaine Giguère; ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier tout spécialement son amie Johanne Lapointe, ainsi que tante Carmen pour leur grand dévouement, leur tendresse, leur écoute et leur amour envers Blanche. Elle remercie également le personnel du CHSLD de Sainte-Marie pour les bons soins prodigués et leur attention exceptionnelle. Dons suggérés : Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis : https://fhdl.ca/