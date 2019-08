O'GRADY, Nathalie



À son domicile, le 21 juillet 2019, à l'âge de 50 ans, est décédée madame Nathalie O'Grady, fille de feu monsieur Joseph O'Grady et de madame Lucie Ruel. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil sa fille Jennifer Gagné (Maxime Faille); sa soeur et ses frères: Lynn (Sylvain Corbeil), Normand et Steeve (Nadya Berger); son filleul Dave; ses neveux Gaetan et Dany Boutin; ses nièces: Annie Chabot, Vanessa et Kelly O'Grady; ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, https://www.cancer.ca/fr-ca/get-involved/ support-us/give-a-gift-in-memory-or-in-honour/?region=qcLa famille vous accueillera aule samedi 3 août de 14h à 17h. Merci à tous ceux et celles qui l'ont connue, aimée et appréciée.