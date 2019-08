DUBOIS, Normand



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 juillet 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Normand Dubois, époux de madame Marcelle Beaudoin, fils de feu monsieur Joseph Dubois et de feu madame Lucienne Auger. Il demeurait à Saint-Isidore. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Dominique (Joël Lajoie), Steve (Mélanie Bouffard) et Richard (Joséane Gosselin); ses petits-enfants : Emmy, Ezékiel, Victoria et Olivia; ses frères et soeurs: Laurent, Lucie, Gratien (Doris Gauthier), Stella, Pierrette (Claude Bélanger), Yolande (Maurice Hélie), Édouard (Giselle Defoy), feu Josaphat (Denise Leclerc), André, Gilles, Jacques (Elizabeth Fraser), François (Debby Shuttleworth) et Maurice; ses beaux- frères et belle-soeurs de la famille Beaudoin: feu Colette (Bertrand Bédard), feu Omer (feu Thérèse Gilbert), Jannine (feu Hervé Allen), Mariette, feu Sylvette (feu Raymond Laflèche), Michelle (feu Gérard Fortin), feu Rollande (feu Rudolf Hasik), Andrée (feu Yvon Chartrand), Eugène (Marthe Grenier), feu Claire (feu Roger Chabot), feu Roger (Nicole Lessard), Marthe (feu Karl Steyringer) et Laurent (Zita Gauthier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, des familles Dubois et Beaudoin. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis, unité des soins palliatifs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation l'Hôtel-Dieu de Lévis. https://fhdl.ca/faire-un-don/, où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 9h.