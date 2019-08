SIMONEAU, Rosario



Au CHUL, le 25 juillet 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Rosario Simoneau, époux de dame Marthe Laurendeau, fils de feu monsieur Amédée Simoneau et de feu dame Carmel Fortin. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse dame Marthe Laurendeau; ses enfants : feu Gaétane Simoneau et Pierre Simoneau (Claudie Roy); ses petites-filles : Émilie Simoneau (Thierry Lavigne-Dagenais), Valérie Simoneau (Marc-Antoine Caron) et Laurianne Simoneau; ses arrière-petits-fils: Victor, Théo, Arnaud et Alexis à venir; ses sœurs: feu Elméria Simoneau, Doris Simoneau (Clément Landry (Janine Parent)) et Aliette Simoneau (Jean-Louis Doyon); son beau-frère et ses belles-sœurs: feu Gilles Laurendeau (Gervaise De La Durantaye) et feu Gisèle Laurendeau; sa filleule Hélène Doyon (Éric Langlois); son filleul feu Yvon Laurendeau ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 1434, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 500, Montréal (Québec) H3G 1R4, téléphone : 1-800-567-8563.