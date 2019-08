BRISSON, Bruno



Le 17 juillet 2019, à l'âge de 52 ans, est décédé monsieur Bruno Brisson. La famille accueillera les gens qui ont connu Bruno le samedi 3 août à compter de 10h au centre commémoratifUne célébration hommage suivra à 12h au salon-chapelle du centre commémoratif. Bruno laisse dans le deuil son fils bien-aimé Olivier; la mère de son fils Lily Brassard; ses frères et sœurs: Mario, Jean-Pierre (Hélène Bélanger, Carole-Anne et Jean-Philippe), Lyne (Alain Pepin, Kevin et Jean-François), Martine (François Jobin, Roxanne et Louis- Philippe) et Dany (Isabelle Kérouack, Marc-Antoine et Étienne) ainsi que de nombreux oncles, tantes, cousins, cousines, confrères, consœurs et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don au Manoir Ronald McDonald de Montréal www.manoirmontreal.qc.ca