Alex Meruelo veut garder les Coyotes en Arizona

Nouveau propriétaire des Coyotes de l’Arizona, Alex Meruelo a profité de sa première rencontre avec les médias, jeudi, pour préciser qu’il n’a absolument pas l’intention de déménager la concession.

«Je veux qu’elle reste ici, a indiqué Meruelo, dont les propos ont notamment été rapportés par le site The Score. Je ferai tout ce qui est possible, avec mon cœur et beaucoup de travail, pour que ce soit viable (en Arizona).»

L’homme d’affaires est devenu actionnaire majoritaire des Coyotes lundi, à la suite d’une transaction avec Andrew Barroway. Ce dernier, qui avait acheté toutes les parts de l’équipe il y a deux ans, restera un actionnaire minoritaire. Meruelo possède 95 % des actions du club tandis que Barroway en a maintenant 5 %.

La vente avait déjà été approuvée lors de la réunion des gouverneurs, qui a eu lieu en juin dernier à Las Vegas.

Le rêve d’une coupe Stanley

Meruelo a également partagé son intention de bâtir une équipe redoutable en Arizona qui, éventuellement, pourra mettre la main sur le championnat de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Je n’arrêterai pas tant que nous n’aurons pas rapporté la coupe Stanley dans la vallée», a dit le milliardaire, qui a également eu de bons mots pour les partisans des Coyotes.

«Je crois que je dois gagner leur confiance et leur loyauté. C’est quelque chose qui me revient, a-t-il confié au site The Athletic. Si j’y arrive, je sais qu’ils répondront en venant nous voir en nous soutenant. En fin de compte, nous voulons tous gagner (...).»

Meruelo est devenu le premier actionnaire majoritaire d’origine hispanique dans la LNH. Ce moment, il y rêvait depuis longtemps.

«C’est un de mes rêves depuis que j’ai six ou huit ans. Je suis juste un Hispanique qui a grandi à Brooklyn, alors si je peux le faire, n’importe qui le peut aussi.»