PELLETIER, Conrad



Au Centre d'hébergement de Sainte- Perpétue de L'Islet, le 24 juillet 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Conrad Pelletier, demeurant à Saint- Pamphile. Il était le fils de feu dame Adélaïde Gagnon et de feu monsieur Delphis Pelletier. Il était le frère et le beau-frère de: feu Yoland (Yolande Flamand), feu Yvette (feu Hubert Pelletier), feu Desneiges (Patrick Vaillancourt), feu Jacqueline (feu Raymond Bélanger), Marcel (Marielle Robichaud), Ghislaine (Armand Leblanc), feu Collin (Nicole Leblanc) et Richard (Carole Leclerc). Sont aussi affectés par son départ, sa tante Blandine Gagnon (feu Jean-Paul Couture), plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel du Centre d'hébergement de Sainte-Perpétue, pour leur dévouement, leurs attentions et les soins exceptionnels. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) GOR 3G0. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi jour des funérailles à compter de 9h.suivies de l'inhumation au cimetière paroissial " Bellevue ".