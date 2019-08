BERNIER, Denise



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 26 juillet 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Denise Bernier, fille de feu Onésime Bernier et de feu Ludivine Latour, épouse en premières noces de feu monsieur Lionel Boily et en deuxièmes noces de feu monsieur Denis Boutet. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil sa fille Martine, son gendre Daniel Parent, ses amours de petits-fils Étienne et Xavier, sa sœur Rachel (Claude Grenier), son beau-frère Denis Boily (Lise Gagné), sa filleule Céline Grenier, son filleul Gilles (Guillot) Faucher, la famille de son gendre dont elle s'était grandement rapprochée depuis plusieurs années, les enfants de feu Denis Boutet, Pierre et Jean, ses petites-filles: Mélissa, Audrey et Catherine ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. Elle est allée rejoindre ses frères Roger (feu Marie-Alice Demers) et Marcel (feu Raymonde Parent) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs: Joachim, Yvan, Thérèse, Marguerite, Gemma et leur conjoint(e), qui l'ont précédée. La famille tient à remercier le personnel de la résidence(David, Simon, Éric et Lyne) d'avoir apporté la joie dans les dernières années de madame Bernier ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Laval (IUCPQ), tout particulièrement Jérôme, Florian, Émilie et Anna, qui lui ont apporté la sérénité dans les tous derniers moments. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec QC, G1V 0B8, tél. : 418-656-4999.