JULIEN, Gérard



À l'hôpital Jeffery Hale, le 27 juillet 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Gérard Julien, époux de feu madame Jeannine Auger. Il demeurait à Pont- Rouge. Monsieur Julien laisse dans le deuil, ses enfants: Diane Julien (Alain Matte), Daniel Julien, Louise Julien (Danny Belleau), Suzanne Julien, Yves Julien (Mathilde Pageau) et Patrick Julien; ses petits-enfants: Krystelle (Julien Bédard), Christian (Annick Asselin), Yann, Kevin (Natacha Deslauriers), Jean-Michel, Marie-Claude (Derek Desbiens), Carla (Anthony Caschetto), Maryline, Étienne, Michaël, Tommy; ses arrière-petits- enfants: Josh, Jayk, Audrey, Jaxen, Noah, Livia, Mia, Angélie, Alix; ses parents: feu Elzéar Julien et feu Albertine Gingras; ses beaux-parents: feu Roméo Auger et feu Cécile Julien; ses frères et sœurs de la famille Julien: feu Henri-Paul (feu Gabrielle Genois), feu Pauline (feu Georges Gingras), feu Jeannette (feu André Auger), feu Aline (feu Léon Gingras), Hector (feu Denise Couture), feu Jean-Noël (Jeannine Gingras), Colette (feu Marc Fiset), Gilles (Johanne Lepage), Rita (Pierre Drolet), Nicole (Gilles Drolet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Auger: feu Jean-Paul, feu Fernande (feu François Durand), Benoît (Madeleine Marois), feu Denise, Gaston (Lise Paquet), Georges-Émile, Gilles (Lise Martin), feu Raymonde, Gérard (Réjeanne Fournier), Marcel (Thérèse Frenette) et ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'hôpital Jeffery Hale, pour leur dévouement et leurs bons soins prodigués. Monsieur Julien ne sera pas exposé.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances, à l'église à partir de 9h30 sous la direction de laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale, à l'adresse suivante: 2000-1270, chemin Ste-Foy, Québec (Qc) G1S 2M4 ou au site internet https://amisdujhsb.ca/donner/ .