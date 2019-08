BOISSINOT, Thérèse Beaudoin



À l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, le 12 juillet 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé dame Thérèse Beaudoin, épouse de feu monsieur Alfred Boissinot. Née à St- Magloire de Bellechasse, le 5 août 1932, elle était la fille de feu dame Marie-Louise Labbé et de feu monsieur Joseph Beaudoin. Elle demeurait à Ste-Anne de Beaupré. Les membres de la famille recevront les condoléances àle vendredi 2 août 2019 de 19 h à 22 h.où les membres de la famille vous accueilleront à compter de 9 h. Le corps sera par la suite porté en terre au cimetière paroissial. Madame laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Nicole Vallières), Normande (feu Jean-Claude Létourneau), Yvon, Richard (Sylvie Guérard); ses petits-enfants: François, Vincent, Nathalie, Caroline; ses arrière-petits-enfants: Jacob, Élisabeth; sa sœur Antoinette Labbé; sa belle-sœur Marthe Boissinot (Marc Debilly) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s et sa chatte Josette. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, son médecin Dre Patricia Michaud et son médecin de famille la Dre Marie-Josée Mercier pour les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, Site: www.fondationhsab.org, Tél. : 418 827-5773, poste 2802. Les funérailles sont sous la direction de