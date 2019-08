MORENCY, Micheline



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 juillet 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Micheline Morency, fille de feu Marie-Ange Bédard et de feu Maurice Morency. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: André (Nicole Bouffard), Claude (feu Anna Beaudin), Thérèse (feu André Drolet) et Lyne (Daniel Thériault) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et nombreux ami(e)s. La famille aimerait remercier le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus au département des soins palliatifs pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Selon les volontés de la défunte, il n'y aura pas de funérailles, tout se passera dans l'intimité avec la famille.