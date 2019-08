VILLENEUVE,

Madeleine Perreault



Au CHSLD Vigi Saint-Augustin, le 28 juillet 2019, à l'aube de ses 89 ans, est décédée madame Madeleine Perreault, épouse de feu Charles-Omer Villeneuve, fille de feu madame Marguerite Roy et de feu monsieur Omérille Perreault. Elle demeurait à Québec (Val Bélair). Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à lala famille recevra les condoléances lede 9h à 11h en. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: feu Serge (Marie Belleau), Claude (Carole Villeneuve), feu Michel, Pierre (Pierrette Beaupré), Nicole (Yves Brulotte), Ginette (Denis Sanschagrin), feu Alain (Doris Godin), Christine (Richard Boulay), Carole (Martin Tremblay), feu Josée; ses petits- enfants: Tony (Isabelle Côté), Patrick Myriam Malençon), Sandra (Steeve Lachance), Sarah, Isabelle ( Éric Morency), Nancy (Jean Labrecque), feu Carl, Karine (Patrick Pouliot), Mathieu, Caroline (Samuel Dumoulin), Pascal (Sabrina Bouchard), Nicholas (Anick Claisse), Nathalie, Marie-Chantal (Giovanni Perri), Nadia (Mario Gosselin), Maryse 'Josée', Keven (Géraldine Garcia), Daniel, Vanessa (Françis Bélanger); ses arrière-petits- enfants: Christina, Kahtleen, Vicky, Tonyo, Jessica, Patrick Junior, Samuel, Jean- Daniel, Danielle-Cassandra, Isaac, feu Maxime, Roxanne, Kellyann, Ève, Rose, Florence, Alexandre, Olivier, Gabrielle, Grégoire, Tristan, Kahlan, Charlie, Alexia, Jolyanne, Giulio, Mirko Malika, Jessika, Jérémy, Jullianna, Maxime, Katherine, Nicolas, William; ses frères et sœurs: feu Gaston Perreault (feu Madeleine Proulx), feu Lucille Perreault (feu Siméon Gosselin), feu Lionel Perreault-Bourboing (Thérèse Alison), feu Florentin Perreault, Dorina (feu Roland Bédard); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Roland Villeneuve (feu Florence Boivin), feu Rollande Villeneuve (feu Roland Lamothe), feu Géraldine Villeneuve (feu Jean Cloutier), feu Camille Villeneuve ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins et cousines, parents et ami(e)s. Un sincère remerciement à l'ensemble du personnel soignant du CHSLD Vigi santé de St-Augustin-de-Desmaures particulièrement du 1er et 2e étages pour tous les soins et soutien procurés pendant son séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation ou un organisme de votre choix.