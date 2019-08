PEPIN, France



À la Maison Michel-Sarrazin, le 28 juillet 2019, à l'âge de 57 ans, est décédée dame France Pepin, fille de Roch Pepin et de Colette Renaud. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil, outre ses parents; sa fille Sandrine Desabrais (Olivier Boucher); ses frères et sœurs: Carl (Marie-Josée Bernier), Nicolas (Line Dufresne), Valérie (Donald Roy) et Samuel; ses neveux et nièces: Christina, Frédéric, Jean- Christophe, Louis-Charles et Donovan et Éliane ainsi que plusieurs cousins, cousines, oncles, tantes et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec, QC.