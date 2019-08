BERGERON, Camille



Le 26 juillet 2019, à l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, entouré de l'amour des siens, est décédé monsieur Camille Bergeron à l'aube de ses 75 ans, domicilié à Ste-Foy. Il était le fils de feu dame Rosa Pâquet et de feu monsieur Georges-Émile Bergeron. Il laisse dans le deuil ses deux filles chéries: Chantal, son conjoint Martin Albert et Christine, son conjoint Gregory Sachs, ses trois petits-fils adorés: Thomas, William et Micah. Il laisse également dans le deuil la mère de ses filles Thérèse Sirois (Gaétan Fournier); ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Lydia Bédard (feu Ronald), Françoise (feu Jean-Paul Côté et ami Luc Bertrand), Suzanne (feu René Dubois), Bertrand (Nicole Bernard), Diane (Richard Grenier), Laurie (Gaston Hébert), Roger (Diane Demers), Solange (Gilbert Houde), Jacinthe (Marcel Fortin), Doris (Claude Allard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines. La famille recevra les condoléancesde 12h à 14h à la résidence funéraireL'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. Nous tenons à remercier particulièrement les membres du personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués à notre père et l'accompagnement à tous les membres de notre belle grande famille. SVP, compensez l'envoi de fleurs par des dons à la Société canadienne du Cancer, 1040 Avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3. Tél : 418-683-8666. Site internet : www.cancer.ca. Des formulaires seront également disponibles sur place.