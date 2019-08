THÉRIAULT, Michel



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Michel Thériault survenu le 19 juillet 2019, à l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval). Il avait 82 ans. Il est allé rejoindre sa bien-aimée épouse feu Denise St-Germain ainsi que ses parents feu Antoine Thériault et feu Germaine Blouin.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: sa fille Lucie (François Lépine) et son fils Guy; ses petits-enfants adorés: Karelle et Alexandre (Karelle Ste-Marie); ses sœurs et frères: feu Rita (feu Fernand Nadeau), Denise (Paul-Émile Langlois), Lisette (feu Richard Lemelin), Nicole (Raymond Gaulin), Diane (Jean Brunet), feu Gilles, Jacques (Huguette Gingras), Pierre (feu Huguette Mathieu) et Jean (Pauline Martin), sa belle-sœur de la famille St-Germain: Monique (René Montminy); ses filleules: Manon Langlois et Véronique Montminy ainsi que ses neveux, nièces autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval) pour les bons soins prodigués, l'attention et le soutien apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC G1V 0B8.