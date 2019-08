GOSSELIN, Karine



À Lévis, le 29 juillet 2019, à l'âge de 45 ans, est décédée Karine Gosselin, fille de madame Paulette Couture et de feu monsieur Noël Gosselin. Elle demeurait à Lévis, secteur Breakeyville. Elle est allée rejoindre son fils Mathias Gosselin et laisse dans le deuil sa fille Lauralie Talbot (son père Jolyn Talbot); son conjoint Jean-François Chenel et son fils Ryan Chenel; ses soeurs: Josée Gosselin (René Goudreau), Hélène Gosselin (François Bourque) et Line Gosselin (Steeve Ouellet); ses neveux et nièces : Vincent, Raphäel, Kym, Gabrielle, Léonie, Dominic, Flavie et Justin (son filleul) ainsi que ses autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de prévention du suicide de Québec (https://www.cpsquebec.ca/faire-un-don/).La famille vous accueillera aule vendredi 2 août de 19h à 21h et le samedi 3 août à compter de 9h.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière Mont-Marie de Breakeyville.