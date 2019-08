Comment aider une fillette moins belle que sa sœur?

J’ai deux petites-filles qui sont des sœurs. L’une est particulièrement jolie alors que l’autre ne l’est pas. J’imagine la peine que ça fait à cette dernière quand elle entend les gens autour dire à sa sœur à quel point elle est belle. Comment alerter les parents pour qu’elle n’en développe pas de complexes?

Grand-mère qui aime ses petites également

Il faut surtout éviter de les mettre en compétition. Il y a plusieurs formes de beauté et il importe de valoriser chacune des filles pour ce qui la caractérise. Moins vous ferez de cas de la beauté de l’une et plus vous veillerez à les considérer comme égales, moins il y aura de risque de traumatisme.