Connor McDavid est intervenu pour Alex Chiasson

Alex Chiasson est devenu un joueur apprécié chez les Oilers d’Edmonton, si bien que Connor McDavid est intervenu auprès de la direction afin que la formation albertaine retienne ses services.

«J’ai eu quelques conversations avec Connor et Leon [Draisaitl] durant le mois de juin, a raconté le Québécois en entrevue avec TVA Sports. J’imagine que cela m’a aidé un peu à obtenir un contrat. J’ai une certaine affinité avec ces deux joueurs et ils me respectent beaucoup.»

L’appui de McDavid n’a certainement pas nui à sa cause. Habitué de se contenter d’un essai professionnel et de faire ses preuves au camp d’entraînement, Chiasson a plutôt eu droit à un contrat de deux ans d’une valeur de 4,3 millions $ cet été.

«J’ai le cœur plus léger, a-t-il avoué. Je n’ai pas besoin de parler à mon agent tous les deux jours.»

Si les Oilers ont connu une année difficile, ratant les séries éliminatoires pour une 12e fois en 13 ans, Chiasson a connu la meilleure saison de sa carrière, récoltant 38 points, dont 22 buts, en 73 matchs.

L’ailier droit est emballé par les changements effectués au sein de l’organisation, lui qui a eu l’occasion de discuter avec le nouveau directeur général Ken Holland et le nouvel entraîneur-chef Dave Tippett.