Crépeau a fait sa place

Maxime Crépeau a dû s’exiler à Vancouver pour faire sa niche dans la MLS, mais le gardien est désormais l’homme de confiance de Marc Dos Santos et des Whitecaps.

« C’est un vote de confiance. Le club m’a donné une opportunité de me prouver au quotidien », a-t-il indiqué lors d’une conversation téléphonique cette semaine.

« J’apprécie grandement que Vancouver me la donne. Ensuite, match après match cette saison, j’ai pu me prouver. Je n’ai pas eu à réfléchir bien longtemps pour signer. »

Crépeau a vite fait sa niche chez les Caps et est devenu le gardien numéro 1 à Vancouver.

« Ç’a été un processus de gagner la confiance de Marc, parce qu’en plus on n’avait pas les résultats sur le terrain en début de saison. Tout aurait pu changer de côté, il a fallu que je me prouve chaque semaine.