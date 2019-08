MOISAN, Roland



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 20 juillet 2019, à l'âge de 68 ans et 9 mois, est décédé monsieur Roland Moisan, époux de madame Francine Bouthillette, fils de feu madame Simone Garneau et de feu monsieur Lucien Moisan. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9h à 10h30.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles, Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Il laisse dans le deuil sa conjointe Francine Bouthillette, sa fille Kathy (Pascal Ferland), son fils Patrick (Stéphanie Giguère), ses petits-enfants: Marjorie, Mégane et Zackary; son frère Jean-Guy, ses soeurs: Denise (Henrri-Paul Lefrancois), France (feu Germain Giroux) et Christiane; ses beaux-frères de la famille Bouthillette: feu Claude (Gisèle Ratté), Colette (feu Gaston Vermette, Micheline (Laurent Laplante); ses neveux, nièces et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec Téléphone: 418 683-8666 Site web: www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.