D'autres entraves sur l'autoroute Henri-IV dès la semaine prochaine

Les automobilistes ne sont pas au bout de leurs peines sur l'autoroute Henri-IV, puisque d'autres entraves s'ajouteront à la hauteur du boulevard Wilfrid-Hamel.

Le mégachantier pour l'élargissement de l'autoroute achalandée se poursuit. Dès la semaine prochaine, après les vacances de la construction, le ministère des Transports s'attaquera au segment situé à la hauteur du boulevard Wilfrid-Hamel.

«Les travaux prévus jusqu'en novembre consisteront en la réfection du boulevard du Parc-Technologique, entre le boulevard Wilfrid-Hamel et la rue Rideau. Le boulevard sera réaménagé avec un terre-plein central, deux nouveaux feux de circulation et un trottoir du côté est. Les bretelles entre l'autoroute Henri-IV Nord et le boulevard Wilfrid-Hamel seront aussi reconstruites plus au sud», écrit le MTQ dans un communiqué.

Le MTQ avise les automobilistes que des entraves à la circulation sont à prévoir. Dès la mi-août, sur l'autoroute, entre les rues Michelet et Rideau, la circulation sera déviée dans des voies d'une largeur réduite. Le Ministère assure qu'il maintiendra deux voies ouvertes en direction nord et sud durant les heures de pointe, mais des fermetures de voies ou de bretelles en dehors de ces périodes pourraient survenir.

Quant au boulevard du Parc-Technologique, la circulation y sera réduite dès le 4 août à une voie dans chaque direction entre le boulevard Hamel et la rue Rideau. Ce segment du boulevard pourrait aussi être fermé le soir, la nuit ou la fin de semaine, avec détour par l'avenue Saint-Jean-Baptiste.