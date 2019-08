HAMEL- SARAULT, Lucille



À la Résidence Côté Jardins, le 15 juillet 2019, à l'âge de 98 ans, est décédée Lucille Sarault Hamel, épouse de feu Paul Hamel, fille de feu Philomène Maranda et de feu Raoul Sarault.La famille recevra les condoléances au, de 13h à 15h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame de Belmont, à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jacques, Richard (Guy Marchand), Pierre (Denise Côté) et Gilles. De même, elle laisse ses petits-enfants: Émilie Gagnon-Hamel (Carl Beaulieu), Valérie Gagnon-Hamel, Antoine Pouliot-Hamel, Marie-Emma Pouliot-Hamel, Marilou Hamel (Martin Robert), Maryse Côté Hamel, Sarah Côté-Hamel (Francisco Pham), Catherine Hamel (Guillaume Mercier), Vincent Hamel (Émilie Dion), Mathieu Hamel (Edith Arsenault); ainsi que ses arrière-petits-enfants: Charles, Xavier, Maëlle, Hugo, Philomène, Alice, Esteban, William-Alexandre, Ellie et Mason. Elle laisse aussi dans le deuil sa soeur Claire Sarault (103 ans) qui a toujours été sa grande confidente jusqu'à la fin, sa belle-sœur Élisabeth Bouchard ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier très sincèrement tout le personnel des résidences Jardins Saint-Sacrement, Seigneurie de Salaberry et Côté Jardins pour leurs excellents soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec, en reconnaissance des excellents soins prodigués à un arrière-petit-fils. Des formulaires seront disponibles sur place. https://fondationduchudequebec.org/cmes/