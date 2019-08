Des investisseurs chinois à l’assaut du Vieux-Québec

Des investisseurs chinois déjà présents dans le monde de l’hôtellerie dans la capitale achètent les établissements du groupe Les Hôtels Nouvelle-France dans le Vieux-Québec, a appris Le Journal. Une transaction de 9,9 millions $.

Au cours des dernières semaines, les employés, plus d’une vingtaine, responsables de l’Hôtel Acadia, du Pavillon L’Ermitage, du Pavillon Louisbourg et des Studios Nouvelle-France ont été rencontrés par la nouvelle direction.

Cette dernière est déjà propriétaire depuis un peu plus d’un an de l’Hôtel Jardin du Gouverneur ainsi que de l’Hôtel Maison du Général, également dans le Vieux-Québec.

« C’est un magnifique secteur. Le touriste est très présent, c’est pour cette raison qu’on souhaite s’implanter à cet endroit », explique le copropriétaire, Alex Lin, originaire de la Chine. Il est au Québec depuis 27 ans. « Ce sont 79 chambres que nous achetons. Le restaurant (La Sagamité), dans le Louisbourg, est toutefois vendu à part », poursuit celui qui est associé avec trois autres personnes dans cette aventure.

Le quatuor n’écarte pas la possibilité de réaliser d’autres acquisitions au cours des prochaines années. Ils veulent toutefois prendre davantage d’expérience dans le monde de l’hôtellerie avant de continuer de grossir, précise au bout du fil Feifei Liu.

« Pour l’instant, on va rester comme ça. Nous avons acheté nos premiers hôtels il y a un peu plus d’un an. Là, nous voulons prendre de l’expérience », dit-elle. « Au début, nous cherchions un gros hôtel ailleurs que dans le Vieux-Québec, mais nous n’avons pas trouvé d’établissement. Nous avons décidé d’en acheter de plus petits », ajoute-t-elle.

Pour les prochaines semaines, les nouveaux propriétaires mentionnent que les travaux de réfection des façades de l’Hôtel Acadia et des Studios Nouvelle-France se poursuivront. La direction prévoit aussi réaliser des rénovations dans ses nouvelles propriétés. Aucun projet d’agrandissement n’est toutefois dans les plans.

Engouement

Ce n’est pas la première fois que des investisseurs chinois s’intéressent à l’immobilier de la région de Québec. En 2016, Le Journal rapportait que, seulement sur le boulevard Wilfrid-Hamel, cinq établissements avaient changé de mains. L’Hôtel Quartier, sur le boulevard Laurier, avait aussi été vendu pour 15 millions $ à des Chinois.

Toujours en 2016, la construction de l’hôtel Marriott Courtyard, dans le secteur de Lebourgneuf, a également été financée par le groupe chinois Lixi.

Plus récemment, au Québec, l’Hôtel La Roche Pleureuse à L’Isle-aux-Coudres a été vendu pour 900 000 $ à un groupe asiatique.

Nombre de chambres

Hôtel Acadia | 40 chambres

Pavillon L’Ermitage | 10 chambres

Pavillon Louisbourg | 22 chambres

Studios Nouvelle-France | 7 chambres