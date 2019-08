BOIVIN RICHARD, Yvette



À la Maison Michel Sarrazin, le 9 juillet 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Yvette Boivin, épouse de monsieur Jean-Paul Richard, fille de feu monsieur Joseph Boivin et de feu dame Alice Roy. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil, outre son mari Jean-Paul Richard; ses enfants: Lyne, Johanne (Guy Bilodeau), Pierre, Danielle (Richard Larochelle) et Nathalie (Jean-Guy Bégin); ses petits-enfants: Catherine Bilodeau (Enrico Lavoie), Sarah Bilodeau (Julien Naud Mostert), Émilie Larochelle, Geneviève Larochelle (Jérémie St-Amand) et Mathieu Larochelle (Maude Marchand); ses sœurs: Aline et Claudette; son frère Claude; ses arrière-petits-enfants: Sofia, Elliot et Charles ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et nombreux ami(e)s sans oublier sa précieuse amie Dorys Thibodeau. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant de la Maison Michel-Sarrazin pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec QC G1T 1P5, téléphone : 418-688-0878.