DESRUISSEAUX, Jacques



À l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 juillet 2019, à l'âge de 69 ans et 6 mois est décédé monsieur Jacques Desruisseaux. Il était l'époux de madame Germaine Bissonnette et le fils de feu madame Laurette Bergeron et de feu monsieur Gilbert Desruisseaux. Il était natif et résidait à Saint-Apollinaire. La famille vous accueillera pour les condoléances en présence des cendres,à compter de 9h jusqu'à 10h55,L'inhumation des cendres suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée àIl laisse dans le deuil outre son épouse Germaine, son fils: Yannick (Roxane Lauzé) et sa petite-fille Fanny, sa belle-fille : Isabelle Cliche (Daniel Fortin) et ses petits-enfants: Louis et Clara. Il laisse également dans le deuil ses frères et ses sœurs: Fernand (feu Jeannine Laprise), feu André (feu Murielle Marticotte), Anita (feu Jean-Pierre Roberge), Louisette (Raynald Cayer), Gérard, feu Jean-Guy, Thérèse (Bertrand Pouliot), Noëlla (Jules Montmigny), Suzanne (Claude St-Onge), Françoise (Michel Boucher), feu Francine, Solange (Paul Groleau), Gaétan (Carole Hamelin), Line, Ghislaine, Sylvain (Manon Roy) et Jean-Louis (Josée Boutet). Sont également affectés par le deuil ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille Bissonnette: feu Jean (Noëlla Roy), Nicole (feu Roger Matte), Yves (Lise Garant) ainsi que ses oncles et tantes, ses neveux et nièces, cousins et cousines et plusieurs autres parents et ami(e)s. Un remerciement tout spécial au CISSS de Laurier-Station pour les bons soins de son infirmière madame Nicole Leclerc, son inhalothérapeute madame Claire Parent, son médecin de famille Dre Julie Lévesque ainsi que le personnel des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Merci de compenser l'envoi de fleurs par un don adressé à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis sise au 143, rue Wolfe à Lévis (Québec) G6V 3Z1, Des enveloppes seront disponibles lors de la cérémonie. Pour toute autre information, n'hésitez pas à communiquer avec