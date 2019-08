FORTIER, Pauline LeBel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 juillet 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Pauline LeBel, épouse de feu M. Bertrand Fortier. Elle demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera aule samedi 3 août 2019 de 9h à 11h30.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Thomas Height), Michèle (Henry Grenier), Claude (Mireille Girard), Yvan (Guylaine Roy), Jean (Marika Fortier) et Kathleen (Pascal Lagacé); ses seize petits-enfants ainsi que ses douze arrière-petits-enfants. Ses frères et sœurs: feu Jean-Paul (feu France Desmarais), feu Françoise, feu Jacqueline (feu Charley Coveney), Madeleine (feu Gérard Langlois), feu André (feu Rita Duranseau), feu Roger (Pierrette Bussières), Marie- Joseph (feu Charley Lennerton), feu Michel (Nicole Drouin), Denise (Robert Gagnon) et Claudette (feu René DeKeyser); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Constant (feu Thérèse Girard), feu Thérèse (feu Charles-Émile Charland), Lucie (feu Montcalm Jutras), Georgette (feu John Laverrière), Roger (Henriette Verville) et Lise. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr Christian Lessard, les employé(e)s de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, les résident(e)s, les bénévoles du Château Sainte-Marie et Lien Partage pour les visites d'amitié; ainsi que ses amies Madeleine Drouin et Huguette Morin qui la côtoyaient régulièrement. Dons suggérés : À la paroisse de Sainte-Mère-De-Jésus Société Alzheimer Chaudière-Appalaches : https://www.alzheimerchap.qc.ca/