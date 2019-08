POIRIER, Raymond



Au C H U - C H U L, le 22 juillet 2019, à l'âge de 89 ans et 9 mois, est décédé monsieur Raymond Poirier, époux de madame Jeannine Lefebvre, fils de feu madame Blanche Lachance et de feu monsieur Henri Poirier. Il était retraité du Gouvernement du Québec, à l'Office du crédit agricole. Il demeurait à Québec (Cap Rouge).Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Marc (Micheline Kelly), Jean (Esther Carignan), Jocelyne (Gilles Delisle), Louise (Bernard Rodrigue), Yves (Danielle Rancourt) et Hélène (Richard Lafrance); ses petits-enfants: Daniel (Sandra), Michel, Steve, Manon (Jean-Christophe), Roxane (Samuel), Mélanie, Dany, Anthony, Michaël, David (Stéphanie) et Mélissa (Maxime); son arrière- petit-fils, Samuel; sa sœur, Rita; ses belles-sœurs: Claudette Simard (feu Henri-Paul) et Pierrette Simard (feu Guy Lefebvre) ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Roger (feu Marie Lavoie) et feu Cécile (feu Paul Tanguay). La famille tient à remercier l'équipe de gériatrie du CHUL, les divers intervenants du CLSC ainsi que l'équipe médicale du Centre médical de l'Hétrière pour les bons soins prodigués.où la famille recevra les condoléances à partir de 10h. L'inhumation suivra au cimetière St-Félix de Cap-Rouge. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par l'offrande de messes ou par des dons aux Diabétiques de Québec, 979, avenue de Bourgogne, bureau # 180, Québec, Québec, Tél. : 418 656-6241, Courriel : info@diabec.com Site web : www.lesdiabetiquesdequebec.org Des formulaires seront disponibles sur place.